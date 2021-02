DJ Bayer: Lucro, vendas do 4T recuam

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG divulgou esta quinta-feira uma queda acentuada do lucro e das vendas do quarto trimestre.

O conglomerado farmacêutico e químico alemão disse que o lucro líquido caiu cerca de 78% no quarto trimestre, para 308 milhões de euros ($374,9 milhões), contra EUR1,41 mil milhões um ano antes.