DJ Bayer passa a prejuízo no terceiro trimestre; mantém outlook para 2020

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG disse esta terça-feira que registou um prejuízo líquido no terceiro trimestre e confirmou o outlook para 2020.

A empresa disse que o prejuízo líquido do trimestre foi de 2,74 mil milhões de euros ($3,19 mil milhões), mais reduzido do que no trimestre anterior, mas no período homólogo teve um lucro de EUR1,04 mil milhões.