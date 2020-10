DJ Bayer: Regulador dos EUA aprova herbicídas por mais cinco anos

(DJ Bolsa)-- O regulador ambiental dos EUA vai aprovar os herbicidas que têm estado debaixo de fogo por mais cinco anos, o que constitui uma vitória para as empresas Bayer AG e BASF SE.

A Environmental Protection Agency, ou EPA, disse na terça-feira que sua reaprovação dos herbicidas dicamba, que foram responsabilizados por danificar milhões de hectares de plantações nos últimos anos, vai proporcionar clareza aos agricultores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone