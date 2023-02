DJ Bayer substitui CEO antecipadamente por executivo da Roche

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG disse esta quarta-feira que o CEO Werner Baumann vai sair do cargo antes do final do mandato, sendo substituído pelo executivo da Roche Holding AG William N. Anderson a partir de 1 de junho.

Anderson vai integrar a administração do conglomerado alemão a 1 de abril, assumindo o cargo de CEO depois da saída de Baumann, no final de maio, disse a Bayer.

"Werner Baumann ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.