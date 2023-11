DJ Bayer suspende ensaio clínico de fármaco contra coágulos

(DJ Bolsa)-- A Bayer vai suspender antecipadamente um estudo de Fase 3 ao medicamento experimental asundexian, usado para a prevenção de acidentes vasculares cerebrais e embolia sistémica em pacientes com fibrilhação auricular, devido à falta de eficácia.

O grupo farmacêutico alemão disse no domingo que a decisão se baseia numa recomendação do comité independente de monitorizaç...