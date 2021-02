DJ Bayer vai produzir vacina da CureVac na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A Bayer AG vai expandir a parceria com a CureVac NV para produzir a vacina candidata para a Covid-19 da empresa na Alemanha, disseram as empresas numa conferência de imprensa conjunta esta segunda-feira.

A Bayer pretende produzir milhões de doses da vacina de mRNA da CureVac nas suas instalações na Alemanha, disse o responsável de produtos farmacêuticos da Bayer, Stefan Oelrich.