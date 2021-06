DJ BBVA chega a acordo com sindicatos para cortar 2.935 postos em Espanha

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA chegou a acordo com os sindicatos para eliminar 2.935 postos de trabalho, disse o sindicato Comisiones Obreras esta terça-feira.

O número final de despedimentos é inferior aos 3.798 planeados inicialmente pelo banco espanhol. Este valor representa cerca de 10% dos trabalhadores em Espanha.