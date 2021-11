DJ BBVA compra restante participação do Garanti por $2,58mM

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA decidiu lançar uma oferta de aquisição pela financeira turca Turkiye Garanti Bankasi AS por cerca de 2,25 mil milhões de euros ($2,58 mil milhões).

O banco espanhol disse esta segunda-feira que oferece TRY12,20 em dinheiro por cada ação para comprar os restantes 50,15% do Garanti que ainda não detém. O BBVA tem os restantes 49,85% da empresa de serviç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone