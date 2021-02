DJ BBVA considera cortar 3.000 empregos em Espanha - media

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA está a considerar cortar 3.000 empregos em Espanha, cerca de 10% da sua força de trabalho no país, avança o Expansion, citando fontes anónimas.

- O banco espanhol pretende avançar com as reduções no primeiro semestre do ano, de acordo com o jornal económico espanhol.