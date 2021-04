DJ BBVA inicia negociações para corte de empregos em Espanha

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA deve iniciar esta semana negociações para cortar empregos em Espanha, procurando contrariar o impacto das baixas taxas de juro e da pandemia, de acordo com uma carta enviada aos trabalhadores a que a EFE Dow Jones teve acesso.

As negociações com os sindicatos devem começar a 16 de abril e o processo de redundâncias afetará os serviços centrais e a rede comercial, diz a carta.

