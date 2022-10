DJ BBVA: Lucro do terceiro trimestre supera estimativas

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA subiu mais do que o esperado no terceiro trimestre, uma vez que as maiores receitas com os aumentos das taxas de juro nos seus principais mercados superaram o aumento dos custos e das provisões.

O banco espanhol disse esta sexta-feira que registou um lucro líquido de EUR1,84 mil milhões ($1,83 mil milhões) de julho a setembro, um aumento de 31% em relaç...