DJ BBVA: Lucro líquido sobe no 1T acima do esperado

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA disse esta quinta-feira que o lucro líquido subiu no primeiro trimestre, batendo o consenso de expectativas, com as taxas de juro mais elevadas a impulsionarem a margem financeira.

O banco espanhol disse que o lucro líquido foi de 1,85 mil milhões de euros ($2,04 mil milhões) comparando com EUR1,325 mil milhões no período homólogo. O banco atribuiu a subida ao ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.