DJ BBVA sobe dividendo interino

(DJ Bolsa)-- O conselho de administração do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aumentou o valor do dividendo interino em um terço, disse o banco no final de quarta-feira.

O banco espanhol disse que os acionistas vão receber 0,16 euros ($0,17) por ação no próximo mês, o que compara com EUR0,12 por ação no ano passado.

-Por Adria Calatayud ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.