DJ BBVA vai pagar dividendo interino em 2021 de EUR0,0648

(DJ Bolsa)-- O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA disse esta quinta-feira que o conselho de administração decidiu distribuir um dividendo líquido interino de EUR0,0648 ($0,08) por ação referente a 2021.

O banco espanhol disse que o dividendo será pago em dinheiro a 12 de outubro. O dividendo bruto é de EUR0,08 por ação, acrescentou o banco.