DJ BBVA/CEO: Dividendo de 2022 pode ser o mais elevado em mais em uma década

(DJ Bolsa)-- O CEO do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Carlos Torres, disse esta segunda-feira que o dividendo de 2022 do banco espanhol pode ser o mais elevado em pelo menos uma década.

"Se tivermos em conta o lucro esperado pelo consenso para o total do ano, e também ter em conta a política de payout de 40% a 50% que temos estabelecida, esperamos que o dividendo deste ano supere em larga medida o dividendo do ano anterior ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.