DJ BCE alerta bancos europeus sobre risco das sanções à Rússia - media

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu disse aos bancos com exposição significativa à Rússia para se prepararem para que Moscovo seja atingida por sanções internacionais se invadir a Ucrânia, disse o FT, citando fontes não identificadas.

- Entre os bancos internacionais com grande exposição na Rússia estão o Citigroup, o Société Générale, o Raiffeisen e o UniCredit.