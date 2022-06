DJ BCE apresenta plano para proteger economias mais fracas da Zona Euro

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu apresentou esta quarta-feira um plano para proteger as economias mais fracas da Zona Euro da subida dos juros da dívida soberana, num momento em que se prepara para aumentar as taxas, sinalizando aos investidores que o banco vai apoiar os países com mais dificuldades.

A decisão sublinha a tarefa complicada que o BCE enfrenta ao tentar seguir a Reserva Federal dos EUA na subida das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone