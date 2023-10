DJ BCE: Economista-chefe diz que crescimento dos salários tem de arrefecer

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu ainda não venceu a batalha contra a inflação, com o crescimento dos salários a ser um obstáculo em particular para chegar ao alvo de 2%, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane.

Em alguns níveis há sinais de que a subida dos preços será menos intensa ao longo do ano, disse Lane numa conferência do banco central da Lituânia esta terça-feira. Mas ...