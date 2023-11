DJ BCE: Expectativas de inflação da Zona Euro disparam em setembro

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação da Zona Euro aumentaram acentuadamente em setembro, ao passo que as projeções de crescimento desceram devido ao clima económico, de acordo com uma sondagem do Banco Central Europeu junto de consumidores.

As expectativas médias de inflação da Zona Euro ao longo dos próximos 12 meses cresceram para 4,0% em setembro, face a 3,5% em agosto e 3,4% em julho, ao passo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.