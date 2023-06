DJ BCE: Fabio Panetta escolhido para liderar banco central de Itália

(DJ Bolsa)-- O governo de Itália escolheu o membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, Fabio Panetta, como o novo governador do banco central de Itália, substituindo Ignazio Visco no final do atual mandato a 1 de novembro.

A nomeação, do governo de direita liderado por Giorgia Meloni, exige a assinatura do Presidente Sergio Mattarella.

A medida abre uma vaga no conselho executivo do BCE, com Panetta a passar o conselho ...