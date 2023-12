DJ BCE: Inflação da Zona Euro deve atingir alvo mais cedo que o esperado - sondagem

(DJ Bolsa)-- Os analistas de política monetária consultados pelo Banco Central Europeu esperam agora que a inflação abrande para o alvo de 2% do banco mais cedo do que o anteriormente estimado, num sinal de redução dos receios de inflação na Zona Euro.

Os analistas esperam que a inflação atinja os 2% no terceiro trimestre de 2025 e estabilize depois disso no longo prazo, de acordo com uma sondagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.