DJ BCE mantém taxas de juro de referência

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu manteve as taxas de juro de referência em máximos recorde, sinalizando receios sobre a inflação elevada, mesmo com a economia da Zona Euro a aproximar-se de uma recessão.

Os grandes bancos centrais, incluindo a Reserva Federal dos EUA, sinalizaram no final do ano passado que poderiam cortar as taxas em breve depois de longos ciclos de aumentos à medida que a inflaç...