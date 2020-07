DJ BCE mantém taxas de juro; está pronto a agir se necessário

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu manteve as taxas de juro esta quinta-feira, para ter mais tempo para avaliar o impacto da pandemia sobre o consumo e o tecido empresarial da Zona Euro.

A Europa foi atingida pela pandemia de coronavírus, mas a intervenção dos governos e do BCE até agora ajudou a reduzir as taxas de infeção e a suportar o consumo e o crescimento.