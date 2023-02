DJ BCE pode subir taxas acima de 3,5% e mantê-las nesse nível este ano, diz membro

BERLIM (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu poderá aumentar as taxas de juro acima de 3,5% e não deve cortá-las este ano à medida que o banco tenta forçosamente levar a inflação de volta para o alvo, disse um responsável de topo do BCE.

O BCE aumentou a taxa de juro de referência para 2,5% este mês, o nível mais elevado desde 2008, e disse que pretende aumentar as taxas para 3% no pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.