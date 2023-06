DJ BCE pode ter de manter taxas acima de 4% até 2025, diz responsável do FMI

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode ter de aumentar as taxas de juro para 4% ou mais e mantê-las nesse nível até 2025 para controlar a inflação, disse um alto responsável do Fundo Monetário Internacional esta terça-feira.

As mais recentes previsões para a Zona Euro assumem uma taxa terminal de 3,75% do BCE, mas "é provável que o BCE tenha de fazer mais do que isso", disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.