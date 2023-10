DJ BCE: Preparativos para euro digital entram numa nova fase

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Uma potencial moeda digital da Zona Euro está mais próxima, depois de o Banco Central Europeu ter dito que vai passar à fase seguinte dos trabalhos de preparação para um euro digital.

A nova fase, que surge depois de uma investigação de dois anos que explorou o design e distribuição do euro digital, vai incluir a finalização de um livro de regras e a seleção de prestadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.