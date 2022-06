DJ BCE realiza reunião de emergência para lidar com agitação no mercado de dívida

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- Os responsáveis do Banco Central Europeu vão reunir-se pelas 1000 TMG esta quarta-feira para discutir a recente turbulência nos mercados de obrigações do bloco, de acordo com fontes.

"O conselho de governadores realizará uma reunião ad hoc esta quarta-feira para discutir as atuais condições do mercado", disse um porta-voz do BCE.