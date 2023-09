DJ BCE sobe taxas de juro mais um quarto de ponto percentual

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu subiu as taxas de juro mais um quarto de ponto percentual para um novo máximo, preferindo seguir em frente na luta contra a inflação apesar dos receios de que possa levar a economia para uma recessão.

O aumento de taxas, o décimo consecutivo, levou a taxa de depósitos para 4% face a níveis abaixo de zero no ano passado. O BCE sinalizou no comunicado que já ...