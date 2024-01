DJ BCE vai testar resposta a ciberataques dos bancos

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu disse que vai realizar testes de stress à resposta e recuperação a ciberataques dos bancos este ano.

O banco central disse esta quarta-feira que vai avaliar a capacidade de 109 bancos diretamente supervisionados de recuperarem de um ciberataque em vez de avaliar a capacidade de o evitar.

No âmbito do cenário de teste, o ciberataque vai com sucesso perturbar ...