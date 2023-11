DJ BCE/Lagarde: Banco central não vai cortar taxas nos próximos dois trimestres - media

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não vai cortar as taxas de juro pelo menos durante "os próximos dois trimestres", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, de acordo com o Financial Times.

-- A inflação na Zona Euro apenas descerá para o alvo de 2% do BCE se as taxas de juro forem mantidas nos níveis atuais durante o tempo suficiente, disse a responsável, citada pelo jornal. O BCE manteve ...