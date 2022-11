DJ BCE/Lagarde espera mais subidas das taxas para controlar a inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro está demasiado elevada e o Banco Central Europeu deve continuar a aumentar as taxas de juro para níveis que levem o crescimento dos preços a descer para o alvo de médio prazo de 2%, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, esta sexta-feira.

O BCE aumentou as taxas de juro em 200 pontos base desde julho para controlar a inflação, que atingiu um máximo recorde ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.