DJ Berkshire Hathaway compra posições em cinco firmas japonesas

(DJ Bolsa)-- A Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, adquiriu posições ligeiramente superiores a 5% em cinco das principais empresas do Japão com grandes investimentos em energia.

A Berkshire divulgou investimentos na Mitsubishi Corp., na Mitsui & Co., na Sumitomo Corp., na Itochu Corp. e na Marubeni Corp. pouco antes da abertura do mercado japonês esta segunda-feira.