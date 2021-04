DJ Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes dos EUA, morreu aos 82 anos

(DJ Bolsa)-- Bernie Madoff, o arquiteto de uma das maiores fraudes financeiras da história norte-americana, faleceu aos 82 anos.

Madoff, que foi presidente do Nasdaq Stock Market e uma figura de referência em Wall Street durante décadas, chocou o mundo em dezembro de 2008 quanto confessou que o seu negócio de investimento era um esquema em pirâmide multimilionário. Madoff declarou-se culpado em março de 2009 ...

