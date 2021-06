DJ BHP, Anglo American vendem participação em minas à Glencore

(DJ Bolsa)-- A Glencore PLC disse esta segunda-feira que comprou as participações da BHP Group PLC e da Anglo American PLC na mina de carvão Cerrejon na Colômbia por $588 milhões.

A Glencore adquiriu as participações de 33,3% das parceiras de forma similar, com o preço total sujeito a alterações calculadas no fecho do negócio.