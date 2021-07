DJ BHP assina contrato de fornecimento de níquel com a Tesla

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A BHP Group Ltd. disse que assinou com a Tesla Inc. um acordo de fornecimento de níquel, uma commodity usada em baterias de veículos elétricos. A mineira vai fornecer níquel a partir das suas operações Nickel West no oeste da Austrália.

A BHP e a Tesla também concordaram em colaborar nos esforços de sustentabilidade na cadeia de abastecimento da indústria de baterias, como formas de monitorizar as ...

