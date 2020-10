DJ BHP aumenta participação em projeto de petróleo & gás no Golfo do México

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A BHP Group Ltd. disse que vai adquirir mais 28% do projeto de petróleo & gás de Shenzi no Golfo do México à Hess Corp. por $505 milhões.

A aquisição eleva a participação total da BHP no projeto para 72% e soma aproximadamente 11.000 barris de petróleo por dia à produção, disse a BHP, que opera o projeto. Os restantes 28% são detidos pela Repsol SA.