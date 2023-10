E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os condutores de comboios das operações de minério de ferro australianas da BHP Group votaram a favor de uma ação de greve devido a uma disputa sobre os salários e condições, disse um sindicato que representa os trabalhadores esta segunda-feira.

Os trabalhadores apoiaram um conjunto de medidas que inclui paragens do trabalho, reduções da velocidade e um conjunto de proibiçõ...