DJ BHP: Produção de cobre sobe 11% no 1T fiscal

(DJ Bolsa)-- A BHP Group disse esta quarta-feira que produziu mais cobre, mas menos minério de ferro nos primeiros três meses do ano fiscal. A mineradora também nomeou a australiana Whitehaven como licitadora preferencial de duas minas de carvão que possui com a japonesa Mitsubishi.

A mineradora disse em fevereiro que a joint venture estava à procura de um comprador para as minas Daunia e Blackwater, no estado australiano de Queensland. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.