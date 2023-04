DJ BHP reduz previsão de produção de níquel e da mina de Escondida

(DJ Bolsa)-- A BHP Group Ltd. disse que vai produzir menos cobre na mina de Escondida, no Chile, neste ano fiscal, mas manteve a previsão de produção de cobre do grupo, destacando o forte desempenho de outras operações no Chile e na Austrália.

A maior mineira do mundo em valor de mercado reduziu também a estimativa para a produção de níquel, em parte devido ao clima chuvoso.

A BHP cortou a previsã...