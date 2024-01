DJ BHP revê planos para o níquel perante crise no setor

(DJ Bolsa)-- O mundo está inundado de níquel, um dos principais ingredientes das baterias para veículos elétricos, o que está a perturbar muitas das mineradoras que o produzem.

A BHP Group, a maior mineradora do mundo em termos de valor de mercado, juntou-se esta quinta-feira a vários outros produtores ao dizer que vai repensar os planos para a unidade de níquel para ajudar a empresa a superar a crise no setor....