DJ BHP, Wyloo Metals terminam negociações por posição na Noront

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A BHP Group Ltd. disse que não chegou a acordo com a Wyloo Metals Pty. Ltd. para a compra da participação desta na Noront Resources Ltd. do Canadá.

A BHP disse que as negociações com a Wyloo terminaram e os acionistas da Noront têm até 14 de janeiro para aceitar a oferta de C$0,75 ($0,59) por ação.