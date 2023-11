DJ Biden, Xi Jinping tentam reparar laços em cimeira

WOODSIDE, EUA (DJ Bolsa)-- O Presidente Biden e o Presidente chinês, Xi Jinping, apresentaram um tom menos contencioso na cimeira de quarta-feira, uma atitude que será testada rapidamente pelos profundos desentendimentos entre os dois países.

Com as relações entre os dois países perto de mínimos históricos, Biden e Xi concordaram retomar as comunicações entre as forças armadas, cooperar na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.