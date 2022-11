DJ Biden, Xi reúnem-se em tentativa de reaproximação entre EUA, China

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, sinalizaram um esforço para estabilizar as relações entre Washington e Beijing, que atingiram o ponto mais baixo em décadas, instruindo responsáveis dos dois países a retomarem as conversações sobre grandes prioridades globais, enquanto reconhecem áreas de profundo desacordo que podem minar as tentativas de reforçar as ligaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.