DJ Binance anuncia intenção de compra da rival FTX

(DJ Bolsa)-- A plataforma de transação de criptomoedas Binance disse esta terça-feira que pretende adquirir a rival FTX depois de a corretora ter enfrentado uma crise de liquidez.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, fez o anúncio no Twitter.

Um porta-voz da FTX confirmou um outro tweet do fundador da empresa, Sam Bankman-Fried, onde diz: "O ciclo completou-se, e os primeiros e últimos ...