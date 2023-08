DJ Binance avança com pedido de proteção judicial contra SEC

(DJ Bolsa)-- A Binance avançou com um pedido de proteção judicial contra a Securities and Exchange Commission, de acordo com a Reuters, que cita um processo no Tribunal Distrital de Columbia, nos EUA.

-- A operada da corretora de criptomoedas nos EUA, a BAM Trading, e a administração da BAM alegam no documento que os pedidos de informações da SEC num caso contra a Binance eram "indevidamente onerosos", noticia a Reuters....