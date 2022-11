DJ Binance deve desistir do negócio de compra da FTX

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A plataforma de transação de criptomoedas Binance deve desistir do negócio de compra da rival em dificuldades FTX, depois de uma revisão da estrutura e contabilidade da empresa, disse uma fonte conhecedora do assunto.

A Binance, cuja compra da FTX dependia de realizar primeiramente uma verificação à empresa, terá detetado uma grande falha nas finanças da FTX, de acordo com a fonte. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.