DJ Bitcoin afunda com investidores a afastarem-se de criptomoedas

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin, a volátil moeda digital que se tornou um mercado de um bilião de dólares, afundou na quarta-feira, com a recente queda a transformar-se numa venda desenfreada.

As criptomoedas subiram no último ano numa onda de entusiasmo especulativo, alimentado por várias figuras públicas, como Elon Musk.