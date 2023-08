DJ BMW alerta para queda do lucro anual antes de impostos após fraco segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A BMW divulgou esta quinta-feira um lucro líquido inferior no segundo trimestre, apesar das receitas maiores do grupo, e disse que o lucro antes de impostos vai cair significativamente este ano.

A empresa alemã disse que o lucro líquido caiu para 2,96 mil milhões de euros ($3,24 mil milhões) contra EUR3,05 mil milhões no segundo trimestre do ano passado, quando viu os efeitos únicos da consolidaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.