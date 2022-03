DJ BMW aumenta dividendo após subida dos lucros, receitas em 2021

(DJ Bolsa)-- A BMW AG propôs esta quinta-feira um dividendo mais elevado depois de os lucros e receitas de 2021 terem subido significativamente no ano passado.

A fabricante automóvel disse que o lucro após impostos disparou para 12,46 mil milhões de euros ($13,80 mil milhões) face a EUR3,86 mil milhões em 2020.