DJ BMW, Daimler Mobility vão vender joint venture de serviços de estacionamento

(DJ Bolsa)-- A BMW AG e a divisão Daimler Mobility, da Daimler AG, disseram esta terça-feira que chegaram a acordo para venderem a sua joint venture, a PARK NOW Group, à empresa de mobilidade europeia EasyPark Group.

A joint venture tem um portefólio alargado de serviços digitais de estacionamento, tanto em parques como em estacionamento de rua, em 11 países, de acordo com as empresas.